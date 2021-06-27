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سيدي بوزيد: وفاة طفلة دهسا بجرار وأختها في حالتها خطيرة

Publié le Dimanche 27 Juin 2021 - 11:38 قراءة: 0 د, 25 ث
توفيت صبيحة اليوم الأحد 27 جوان 2021، طفلة على عين المكان بعد تعرضها للدهس بجرار فلاحي في السوق الأسبوعية بالحنية ابازيد في ولاية سيدي بوزيد.

وأفادت اذاعة شمس أف أم، أن شقيقة الطفلة المتوفاة تعرضت إلى إصابات خطيرة ونُقلت إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وحالتها خطيرة.


وذكرنفس المصدر أن منطقة الزوارع التابعة لمعتمدية الرقاب، عاشت ليلة أمس على وقع فاجعة وفاة طفلة عمرها 5 سنوات وهي وحيدة والديها في حفل زفاف.

وحسب مصدر من الحماية المدنية، فإنه من المرجح أن تكون الوفاة ناجمة عن صعقة كهربائية.

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