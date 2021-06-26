زياد الهاني: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه

قال الإعلامي زياد الهاني في مداخلة على قناة الزيتونة ان رئيس الجمهورية قيس سعيد بلاء ابتلينا به مضيفا " هذا الشخص لا يستمع الا لنفسه".واضاف زياد الهاني " أمام تعنت الرئيس ورفضه للحوار مع الجميع اطالب كلا من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي بان يعاملوه نفس المعاملة وعلى الوزراء المرفوضين من قبل الرئيس ان يادوا اليمين الدستوري أمام البرلمان".كما استغرب زياد الهاني حديث رئيس الجمهورية مع رضا المكي حول الحلم الأممي قائلا "هو لم ينجح في المسائل الصغيرة الداخلية حتى يفكر في دور أممي؟؟"