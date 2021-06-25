سعيد:لا يتعلق الأمر بالوساطات وإرضاء هذا وذاك..أنا خارج الحسابات





سعيد: هناك أشخاص عبثوا بمقدرات الشعب ومكانهم السجن



سعيد: لا أوزع صكوك الوطنية ولا صكوك الخيانة.. ولم أقل من شارك في الحوار غير وطني

سعيد: هناك أشخاص عبثوا بمقدرات الشعب ومكانهم السجن

سعيد: لا أوزع صكوك الوطنية ولا صكوك الخيانة.. ولم أقل من شارك في الحوار غير وطني

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 25 جوان 2021 بقصر قرطاج، أمين عام حركة الشعب السيّد زهيّر المغزاوي.وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية جملة من القضايا المتصّلة بالوضع العام في تونس والأزمة المستمرّة منذ سنة 2011 إلى اليوم حيث أكّد رئيس الدولة، في هذا الإطار، على أن الأمر عنده لا يتعلّق بوساطات أو بوسطاء أو بحلول وسطى ترضي هذا ويرتضي بها ذاك، بل بثوابت وبمبادئ وقيم، مشددا على أنه خارج الحسابات السياسية المفتعلة وثابت على المبادئ التي انطلق منها.وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الخطر الذي يهدّد الدول هي محاولات ضربها من الداخل وتعطيل مرافقها العمومية الأساسية، مؤكدا على أنه لا بدّ لكلّ القوى الوطنية أن تتّحد في مواجهة هذه الأخطار.وتم التطرّق خلال هذا اللقاء، أيضا، إلى الوضع الصحّي بتونس في ظل تفاقم درجة العدوى بفيروس كوفيد-19.كما كان اللقاء مناسبة جدّد خلالها رئيس الدولة موقف تونس الثابت إزاء القضيّة الفلسطينية.وقال رئيس الجمهورية بأنه في تونس هناك أشخاص عبثوا بمقدرات الشعب ومكانهم السجن.وأضاف رئيس الدولة أنه لا مجال للمساومة في حقوق الشعب التونسي.وشدد رئيس الجمهورية على أن القضية في تونس قضية اجتماعية واقتصادية تم الانحراف بها منذ 14 جانفي لتصبح هناك قضية هوية ودين.وقال رئيس الجمهورية إنه لم يقل إن من شارك في الحوار الوطني غير وطني وصرح "لا أوزع صكوك الوطنية ولا صكوك الخيانة.. ولم أقل من شارك في الحوار غير وطني".وأكّد رئيس الدولة أن ما يتم تداوله مجرد اكاذيب وادعاءات زائفة وباطلة.وتابع رئيس الجمهورية، أن القضايا واضحة والحلول كذلك واضحة لكن المشكل في الخيارات الوطنية والخيارات النابعة من إرادة الشعب .و"صرح سعيد "احترمنا الكثير كما يجب لأن الأخلاق تقتضي الاحترام لكن هذا الاحترام قوبل باتهامات يندى لها الجبين.