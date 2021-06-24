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بسبب داعش احكام بين عامين "سرسي" و48 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق فتاة وشقيقيها

Publié le Jeudi 24 Juin 2021 - 12:41 قراءة: 0 د, 25 ث
باب نات - اصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بعامين مع تأجيل التنفيذ ومراقبة ادارية لمدة سنة من اجل جريمة عدم اشعار السلط ذات النظر بما بلغ اليه من معلومات وارشادات حول ارتكاب جرائم ارهابية،كما قضت المحكمة ب48 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق شقيقيها اللذين التحقا بتنظيم داعش الارهابي في سوريا منذ2015.

وقد اكدت المتهمة انها تواصلت مع شقيقيها بهدف ربط الصلة بينهما وبين والديهما المسنين اللذين ابلغا عنهما السلط نافية علمها بحقيقة قتالهما ضمن تنظيم داعش الارهابي.

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