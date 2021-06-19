الوافي: موسي حرضت ضدي في اجتماعها الشعبي ووصفتني بالخائن لمجرد استقبال خصمها حاتم العماري

جرّ نور الدين الطبوبي المنظمة الشغيلة للحوار مع "الخوانجية"

قال الإعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى قامت بالتحريض ضده في اجتماع شعبي.وقال الوافي " عبير موسي وصفتني بالخائن بناء على حلقة لم تشاهدها بعد.كما انتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ما وصفته جرّ نور الدين الطبوبي المنظمة الشغيلة للحوار مع "الخوانجية" حسب تعبيرها.ونبهت موسي الطبوبي من أنه يقود اتحاد الشغل نحو التقهقر والاندثار وأن "الخوانجية" الذي يقود مبادرة للحوار معهم يسعون لاختراق جميع القطاعات عبر النقابات المستقلة مثلما حصل في البرلمان.وتحدثت في هذا السياق عن الحوار الوطني وسخرت من تراجع رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الحوار بعد موافقته.وقالت ساخرة "بعد ما كلموه الكتلة هاذيكا دار في الحياصة وكلم الطبوبي قالّو ، يا سي نور الدين اللحظة لم تأتي بعد... تغيرت المعطيات أيها الطبوبي ولن أقبل الا برحيل كامل الحكومة والا سأطلق الصواريخ".