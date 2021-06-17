صورة اليوم: قيس سعيد يتحصل على الدكتوراه الفخرية في القانون في ايطاليا

أعلنت الأربعاء 16 جوان، رئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد، تحصل بمناسبة زيارته الرسمية إلى إيطاليا، على الدكتوراة الفخرية في القانون من الجامعة الإيطالية العريقة "لاسابينزا".وقالت رئاسة الجمهورية ان الرئيس قيس سعيد القى، بالمناسبة، محاضرة أمام جمع من الأساتذة الجامعيين والباحثين والطلبة الإيطاليين ودبلوماسيين أجانب معتمدين بإيطاليا...