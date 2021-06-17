   Aziza Jalel - مستنياك  

صورة اليوم: قيس سعيد يتحصل على الدكتوراه الفخرية في القانون في ايطاليا

Publié le Jeudi 17 Juin 2021 - 06:56 قراءة: 0 د, 15 ث
أعلنت الأربعاء 16 جوان، رئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد، تحصل بمناسبة زيارته الرسمية إلى إيطاليا، على الدكتوراة الفخرية في القانون من الجامعة الإيطالية العريقة "لاسابينزا".

وقالت رئاسة الجمهورية ان الرئيس قيس سعيد القى، بالمناسبة، محاضرة أمام جمع من الأساتذة الجامعيين والباحثين والطلبة الإيطاليين ودبلوماسيين أجانب معتمدين بإيطاليا...




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 227687

RIADH  ()  |Jeudi 17 Juin 2021 à 07h 02m |           
مجاملة لا غير و النهضويين بالله ماتنساوش الي الغنوشي خذا الدكتورا الفخرية من جامعة كوالالمبور. يعني عادي مغير متبداو تسيبو علينا في القيء متاعكم.

Nouri  ()  |Jeudi 17 Juin 2021 à 06h 44m |           
علاش ما يعطيو هالدكتورا إلا للدكتاتوريين العرب ؟؟؟
سمعتوش رئيس غربي خذاها ؟؟؟
ما لا شنوّه السبب ؟؟؟ هههههههه



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