العميد وليد حكيمة: تم فتح بحث تحقيقي في حادثة الاعتداء على شاب في سيدي حسين

كشف صرح الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للامن الوطني العميد وليد حكيمة لاذاعة ""كاب اف ام" حقيقة الفيديو تعنيف أمنيين لشاب مجرّد من ملابسه.واكد أنه على اثر قيام دورية تابعة لمنطقة الامن الوطني بسيدي حسين بالتمشيط تم رصد نفر في حالة سكر مطبق محدثا الهرج والتشويش بالطريق العام متلفظا بكلمات نابية توجهت الدورية المذكورة قصد التحري معه الا انه دخل في حالة هيجان وقام بتجريد نفسه كليا من ملابسه اين تم محاولة السيطرة عليه نظرا للحالة الهستيرية التي كان عليها.وتابع العميد "على اثر الواقعة قامت الادارة العامة للامن الوطني بفتح بحث على مستوى التفقدية العامة للامن الوطني بخصوص حيثيات مقطع الفيديو".وأكد العميد وليد حكيمة ان التجاوزات لا تمثل الادارة العامة للأمن الوطني ، وايّ اعتداء على الذات البشرية ضد اي مواطن لا يمثلها.