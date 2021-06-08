استعدادا لمباراته ضد الجزائر... المنتخب الوطني يواصل تحضيراته

الخميس موعد وصول المنتخب الجزائري

يواصل المنتخب الوطني للأكابر، تحضيراته لمباراة الودية يوم الجمعة القادم ضد المنتخب الجزائري، وكان الموعد يوم الثلاثاء مع الحصة التدريبية الثانية في برنامج تحضيراته لهذه المقابلة.وبعد تأكد غياب كل من يوسف المساكني والفرجاني عن ساسي عن بقية مراحل التربص، أخضع المدرب الوطني اللاعبين إلى نسق قوي بهدف رفع مستوى جاهزية اللاعبين للمقابلة المنتظرة.ووفق بلاغ للجامعة, كان العمل أمام المرمى، المحور الأساسي في برنامج حصة اليوم حيث اختار الإطار الفني التركيز على هذا الجانب من أجل تحسين قدرات المنتخب الهجومية، بهدف تجسيم أكبر عدد من الفرص التي ستتوفر له خلال المقابلة.كما خصص المدرب منذر الكبير جانبا من الحصة التدريبية، من أجل تجربة بعض الخطط التي ينوي الاعتماد عليها خلال المقابلة الودية وذلك بناء على ما رصده خلال اخر اختبار ودي ضد المنتخب الكونغولي، إلى جانب المعطيات التي دونها بعد متابعة المنتخب الجزائري.واختتم الإطار الفني الحصة بإجراء لقاء تطبيقي كان الهدف منه تجربة مختلف التوصيات التي قدمها الإطار الفني إلى اللاعبين.سيحل بتونس المنتخب الجزائري الشقيق عند منتصف نهار الخميس عبر رحلة خاصة قادمة من العاصمة الجزائر ، و سيجري منافسنا القادم حصته التدريبية الوحيدة مساء نفس اليوم في حدود الساعة السادسة و النصف .