الإصابة تبعد يوسف المساكني و الفرجاني ساسي عن تربص المنتخب الوطني

أخضع صباح اليوم الاثنين 7 جوان 2021 الإطار الطبي للمنتخب الوطني اللاعبين يوسف المساكني و الفرجاني ساسي إلى كشوفات طبية بعد أن أحسا ببعض الآلام إثر المباراة ضد المنتخب الكونغو الديمقراطية، و قد بينت النتائج وجوب اخضاعهما إلى راحة بعشرة أيام .و عليه فإنهما لن يكونا على ذمة الإطار الفني خلال وديتي الجزائر و مالي .وكان المنتخب الوطني للأكابر، استأنف اليوم الاثنين تحضيراته استعدادا لمقابلته الودية التي ستجمعه يوم الجمعة 11 جوان، بالمنتخب الجزائري انطلاقا من الساعة الثامنةو30 دق بالملعب الأولمبي حمّادي العقربي برادس.وشهدت التمارين التي دارت بالملعب الفرعي في رادس، انضمام متوسط الميدان إلياس السخيري، بعد أن تمتع براحة خاطفة إثر نهاية الموسم في البطولة الألمانية، وبالتالي فإن كل اللاعبين الذين وجه لهم المدرب الوطني الدعوة كانوا حاضرين اليوم.واختار الإطار الفني، خلال الحصة الأولى التركيز على الجانب البدني في المقام الأول بما أن اللاعبين تمتعوا براحة يوم الأحد وبالتالي لم يخضع اللاعبون إلى نسق قوي.كما برمج المدرب الوطني مجموعة من التطبيقات المختلفة، وتم توزيع اللاعبين على مجموعات صغيرة قبل أن يختتم الحصة بالتركيز على العمل أمام المرمى.ومن المنتظر أن يرتفع نسق التحضيرات، انطلاقا من يوم غد الثلاثاء مع قرب اقتراب موعد اللقاء.