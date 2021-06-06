   Warda - على عيني  

بعد سقوطها بالأمس في "خصة" باردو، عبير موسي تتعرض لوعكة صحية والحماية المدنية تتدخل ‎

Publié le Dimanche 06 Juin 2021 - 17:22 قراءة: 0 د, 25 ث
تعرّضت الأحد 6 جوان ، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لوعكة صحية في مكان اعتصامها بساحة باردو مما استوجب تدخل الحماية المدنية لتقديم الإسعافات لها.
وقد نبّه اعوان الحماية المدنية على عبير موسي بضرورة أخذ قسط من الراحة تلقي الاسعافات اللازمة ومغادرة مقر الاعتصام.




يذكر أن عبير موسي كانت سقطت بالأمس في "خصة" باردو بعد محاولتها تجاوز الحواجز الأمنية في اتجاه البرلمان التي قالت انها دخلت في اعتصام الي حين تحريره من الاخوان...





Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 227038

Amor2  ()  |Dimanche 06 Juin 2021 à 22h 41m |           
الغريب في الأمر أنها محاطة بأربعة ثيران من الحماية الرئاسية لهاته العاهة الحذاء....!!!!
هؤلاء الأربعة الذين يحيطين بها رواتبهم من مال الشعب الطحان....!!!!!
فعلا هزلت و هزلت...
العار على الداخلية التي هي العار بالآساس و على الأمن الرئاسي الذي يوفر حماية لهكذا نفايات على حساب الشعب الطحان....
الدولة التونسية تتدين بالقروض لدفع رواتب هؤلاء!!!!
جدير بالشعب التونسي الإنتحار الجماعي و لا هذا العار...

Hassen  ()  |Dimanche 06 Juin 2021 à 19h 18m |           
Une très bonne comédienne

Messieurs les scénaristes trouvez pour elle des rôles dans vos prochains feuilletons

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 06 Juin 2021 à 17h 46m |           
سبحانه يمهل ولا يهمل
فاعتبروا يا أولي الأبصار



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