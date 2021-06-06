بعد سقوطها بالأمس في "خصة" باردو، عبير موسي تتعرض لوعكة صحية والحماية المدنية تتدخل ‎





تعرّضت الأحد 6 جوان ، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لوعكة صحية في مكان اعتصامها بساحة باردو مما استوجب تدخل الحماية المدنية لتقديم الإسعافات لها.وقد نبّه اعوان الحماية المدنية على عبير موسي بضرورة أخذ قسط من الراحة تلقي الاسعافات اللازمة ومغادرة مقر الاعتصام.يذكر أن عبير موسي كانت سقطت بالأمس في "خصة" باردو بعد محاولتها تجاوز الحواجز الأمنية في اتجاه البرلمان التي قالت انها دخلت في اعتصام الي حين تحريره من الاخوان...