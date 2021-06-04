بروكسال: رئيس الجمهورية يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية

في إطار مشاركته في القمة الثانية تونس - الاتحاد الأوروبي، أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الجمعة 4 جوان 2021 ببروكسيل، محادثة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لاين.وأعرب رئيس الدولة عن تطلع تونس إلى مواصلة الاتحاد الأوروبي مساندة جهودها في الحصول على اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 لا سيما في ظل استمرار انتشار هذه الجائحة.كما أكد رئيس الجمهورية على أهمية التوظيف الأمثل للقواسم الحضارية المشتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي وتعزيز أطر الشراكة والتعاون والاستثمار بينهما من أجل تنفيذ برامج ومشاريع متنوعة وهادفة في تونس خاصة في قطاعات الصحة وتمكين الشباب والمرأة وخلق مواطن الشغل والمعالجة الشاملة لظاهرة الهجرة غير النظامية والتشجيع على البحث العلمي والتجديد ودعم قطاعات الثقافة والتعليم العالي والتكنولوجيات الحديثة للاتصال.