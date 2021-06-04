رئيس البرلمان الأوروبي لقيس سعيد: لا يمكن معالجة ملف الهجرة أمنيا فقط

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الجمعة 4 جوان 2021 ببروكسيل، رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي.وأكد رئيس الدولة، بالمناسبة، على ما تتقاسمه تونس مع الاتحاد الأوروبي من قيم ومبادئ وما يجمعهما من تطلعات مشتركة لمواكبة التحولات المتسارعة في العالم.ودعا، في هذا الإطار، إلى استشراف آفاق جديدة لروابط الصداقة المتينة بين تونس والاتحاد الأوروبي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والشراكة من أجل الشباب، فضلا عن اعتماد مقاربة شاملة ومتجددة لملف الهجرة، ودعم جهود تونس في توفير اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 باعتبار الحق في الصحة من أهم حقوق الانسان، فضلا عن تكثيف التعاون والتبادل في مجال مكافحة الارهاب وتحقيق الأمن.ومن جانبه، جدد دافيد ماريا ساسولي تمسك البرلمان الأوروبي بالوقوف إلى جانب تونس في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات ودعم تجربتها الديمقراطية ورفع مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها. وشدد رئيس البرلمان الأوروبي، أيضا، على القناعة بأنه لا يمكن معالجة ملف الهجرة غير النظامية من منظور أمني فقط.