   Bouchnak - كلام الناس  

لطفي المرايحي: أرى نفسي رئيسا للحكومة خلفا لهشام المشيشي

Publié le Jeudi 03 Juin 2021 - 14:37 قراءة: 0 د, 51 ث
انتقد الخميس 3 جوان، الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي أداء رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وقال لطفي المرايحي في حوار على اذاعة شمس أف أم " هشام المشيشي عيّن رئيسا للحكومة وفق حسابات سياسية ولا يمتلك أي رؤية لتسيير البلاد، مضيفا " تونس تمر بظرف غير عادي ويلزمها شخصية قادرة على التسيير ولديها حلول للأزمات".
وتابع لطفي المرايحي " أرى نفسي بديلا حقيقيا لهشام المشيشي ولدّيا تصورات ورؤى للخروج بالبلاد من أزمتها".


يشار الى أن تونس تعيش منذ 16 جانفي ،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.

وامام عدم تمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستوري ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي بإعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابة






Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 226873

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Jeudi 03 Juin 2021 à 18h 41m |           
سنة أولى سياسة والطريق شاقة وطوييييييلة

Mohamedjerba  ()  |Jeudi 03 Juin 2021 à 15h 02m |           
هذا السيد يسير الطريق الذي يسير فيه نجيب الشابي الذي يرى نفسه الواحد الوحيد الأقدر والأجدر بحكم البلاد فخسر ماضيه ومستقبله أما هذا السيد ليس ماض ولا مستقبل ليخسره ( الله المستعان )

Kamelnet  (Nigeria)  |Jeudi 03 Juin 2021 à 14h 41m |           

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 03 Juin 2021 à 14h 13m |           
حسب المنطق والمعقول والرأية السياسية كيف ما أنت تقول النهضة أولى برئاسة الحكومة بالدستور أولا وعندها كفاءات متميزة بإمكانها رئاسة الحكومة. أنت تحب تخرّج النهضة من رئاسة الحكومة كيف ما عمل محمد عبّو. ومن بعد السياسيين إلّي تبقّوا أنا أحسن واحد فيهم. يعني تدخل المعركة بالثورة المضادة ومن بعد تبدا تحكي بالثورة.

MedTunisie  (Tunisia)  |Jeudi 03 Juin 2021 à 13h 59m |           
المرايحي ينجم يكون رئيس حكومة و رئيس دولة و رئيس برلمان و رئيس الرؤساء



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