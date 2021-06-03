استئناف تونس يؤجل محاكمة سامي الفهري لجلسة 5جويلية المقبل... الاسباب

باب نات -

باشرت صباح اليوم الخميس 3 جوان 2021 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستىناف بتونس النظر فيما عرف بملف قضية كاكتوس برود التى رفعتها عليها التلفزة الوطنية أثر الثورة اتهمتها فيها بالاستيلاء على عائدات الأشهار واستغلال تجهيزاتها بتدخل من بن علي لفائدة صهره بلحسن الطرابلسي وقد شملت الابحاث فيها 5 مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية وبلحسن الطرابلسي وسامي الفهري ،وعبد الوهاب عبد الله .وبالمنادة على سامي الفهري تم جلبه من السجن في حين لم يحضر بقية المتهمين .وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التاخير شأنه شأن القائمين بالحق الشخصي في حق التلفزة الوطنية وشركة قولدن العالمية .كما طلب محامو سامي الفهري التأخير لتوفير مبلغ الضمان المالي .المحكمة قررت تحديد موعد 5 جويلية للنظر في القضية .وللاشارة فان هيئة الدائرة قررت الافراج سابقا عن سامي الفهري المحكوم ب8 سنوات سجنا مقابل ضمان مالي قدره 4 مليون دينار.