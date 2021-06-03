برهان بسيس للرحوي: إسقاط الحكومات عبر الشوارع انتهى مع رحيل بن علي

قال الإعلامي و الكرونيكور برهان بسيس في مداخلة عبر أمواج " إذاعة اي اف ام" ان دعوة النائب المنجي الرحوي لخارطة طريق تهدف إلى إسقاط حكومة هشام المشيشي هي مفهومة لان اليسار دائما ما يطالب بإسقاط الحكومات.وأضاف برهان بسيس موجها كلامه للرحوي " في المقابل اخر حكومة سقطت عبر الشارع هي حكومات الرئيس الراحل زين العابدين بن علي مضيفا " حتى حكومة علي العريض ذهبت بتوافقات وحوار وطني".وتابع برهان بسيس " اليسار التونسي يسار لا يمكنه ان يقوم بإحداث تغييرات حقيقية وبقي في اطار التهييج عبر الشارع".وكان النائب في البرمان منجي الرحوي ،دعا يوم الأربعاء، مختلف القوى الشبابية والوطنية التي تنشط منذ 14 جانفي لحد اليوم للتحرك والإجتماع ووضع خارطة طريق للإطاحة بحكومة هشام المشيشي .وأقر في تصريح لاذاعة شمس، أن الحل الوحيد هو الإحتجاج للإطاحة بحكومة ماتت سريريا وإكرام الميت دفنه ، وفق تعبيره.وشدد على ضرورة طرح خارطة طريق جديدة وواضحة للنهوض بالبلاد وتفادي عملية القتل الجماعي للتونسيين من خلال توافق كل القوى الشبابية والمعارضة والقوى الوطنية والمعارضة، داعيا التونسيين لإستشعار الخطر الداهم.هذا وإعتبر الرحوي ان إملاءات صندوق النقد الدولي تندرج ضمن توجه لتفقير التونسيين بزيادة الأسعار لصالح إثراء حفنة من المستثمرين، وفق تعبيره.