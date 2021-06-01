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برهان بسيّس: علاش إقحام القضاء العسكري في القضايا من هذا النوع

Publié le Mardi 01 Juin 2021 - 10:41 قراءة: 0 د, 36 ث
قال الإعلامي كرونيكور اذاعة IFM برهان بسيس ان الديمقراطية لا تحتمل بتاتا لجوء مدنيين الى القضاء العسكري بخصوص اعتقال المدون سليم الجبالي .
وأضاف بسيس " هذه بادرة أولى من نوعها ان يلجئ رئيس الى القضاء العسكري لتصفية حسابات سياسية".
وتابع بسيس " من حق الرئيس ان يقاضي لكن في القضاء المدني وبعيدا عن التدخلات من قبل القضاء العسكري" مضيفا " اقحام القضاء العسكري غير مقبول بتاتا".


يذكر أنه تم ايقاف المدون سليم الجبالي المعروف ب'' وزير ضغط الدم والسكر'' على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك من طرف القضاء العسكري بعد شكاية تقدمت بها ضده رئاسة الجمهورية .
وتتمثل التهمة التي يواجهها الجبالي في الإساءة الى رئيس الجمهورية.






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 226714

Rommen  (Tunisia)  |Mardi 01 Juin 2021 à 11h 24m |           
Est ce que la femme du président est magistrat en civile ou en militaire? Cela peut expliquer le chois du président.



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