الحرس الديواني: حجز 31174 قرص دواء مخدر و14 كلغ من الزطلة

في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة عبر الحدود، تمكنت وحدات الحرس الديواني اثر عمل استعلامي من إحباط عمليتي تهريب مواد مخدرة على مستوى الحدود الغربية للبلاد التونسية.وتتمثل تفاصيل العمليتين في استهداف فرقة الحرس الديواني بغار الدماء لشاحنة خفيفة ذات ترقيم تونسي وذلك أثناء محاولتها اجتياز الحدود التونسية في اتجاه القطر الجزائري عبر المسالك الجبلية وبتفتيش الشاحنة تم العثور على 31174 قرص دواء مخدر من أنواع مختلفة.ووفق بلاغ للديوانة تم تحرير محضر حجز في الغرض وأذنت النيابة العمومية بإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.وفي عملية مشابهة تمكنت فرقة الحرس الديواني بسبيطلة من إحباط محاولة تهريب 139 صفيحة من مخدر القنب الهندي (الزطلة ) تزن إجمالا 14 كلغ كانت مخفية بإحكام داخل شاحنة ثقيلة تحمل ترقيم تونسي تم ضبطها على مستوى الحدود التونسية الجزائرية.تم تحرير محضر حجز في الغرض وتم بعد استشارة النيابة العمومية الإذن بالاحتفاظ بذي الشبهة وإحالته إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة البحث والتحري.