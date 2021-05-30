المشيشي في لقاء بالجالية التونسية في قطر: انتم سفراء تونس وهمزة الوصل بيننا وبين أشقاءنا القطريين

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي عشية يوم الأحد 30 ماي 2021 بمقر اقامته بالدوحة، عددا من افراد الجالية التونسية بقطر من مختلف الميادين، وذلك بحضور السفير التونسي بدولة قطر سامي السعيدي.وأشاد رئيس الحكومة في مستهل كلمته بمستوى التونسيين الناشطين في قطر مما جعلهم محل احترام من الجميع، وهذا ما لمسه من خلال لقاءاته بالمسؤولين القطريين.واعتبر رئيس الحكومة أن تميز التونسيين كل في مجاله، سواء في الصحة، أو التربية، أو السياحة، أو الخدمات، أو الرياضة، جعلهم أحسن سفراء لبلدهم.وأكد هشام مشيشي ان وجود حوالي ثلاثين ألف تونسي في قطر هو دليل آخر على نجاح التونسي خارج بلده، مضيفا بأن القطريين يرغبون في الاستفادة من خبرة وكفاءة اليد العاملة التونسية، وأن نظرة الأشقاء القطريين للجالية التونسية هي نظرة إعجاب وتقدير وهذا ما يبرر حرصهم على مزيد استقطاب اكثر ما يمكن من العمالة التونسية.وشدّد رئيس الحكومة على تميز العلاقات التي تجمع بين البلدين وهي علاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية من خلال الاستثمارات القطرية الموجودة في تونس، مضيفا بأن الجالية التونسية تبقى همزة الوصل الأساسية بين تونس والأشقاء القطريين من أجل الارتقاء بعلاقة تونس مع قطر الى درجة العلاقة الاستراتيجية.واستمع هشام مشيشي إلى مشاغل الجالية التونسية بقطر وأهم المشاكل التي تعترضهم، مؤكدا انه سيعمل على تذليلها.