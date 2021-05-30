راشد الغنوشي يستقبل الناطق الرسمي باسم حركة حماس

استقبل راشد الغنوشي صبيحة يوم أمس السبت 29ماي 2021 سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم حركة “حما س” بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة.ووفق بلاغ لصفحة الغنوشي على الفايسبوك تناول اللقاء آخر المستجدات بخصوص القضية الفلسطينية عقب العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة .ووفق نفس البلاغ اغتمنت حركة النهضة الفرصة للتعبير عن دعمها المتجدد للقضية الفلسطينية وعن رفضها لكل أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني ومحاولات التهجير.بدوره عبر سامي أبو زهري عن تقديره للمواقف المشرفة للدولة التونسية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وطنيا ودوليا وتضامن الشعب التونسي بمختلف أطيافه وحساسياته مع الحقوق الفلسطينية العادلة وفي مقدمتها الحق في مقاومة الاحتلال وتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .يذكر أنه منذ فجر 21 ماي الجاري، بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، بعد هجوم شنته تل أبيب على القطاع استمر 11 يوما، وأدى لاستشهاد 255 فلسطينيا في القطاع.وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا، عن 289 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصابتهم "شديدة الخطورة".