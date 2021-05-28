   Oulaya - حواء  

الشواشي يحذّر من دخول عسكريين متقاعدين في الشان السياسي ويدعو قيس سعيد الي سحب البساط من الفوضويين والانتهازيين‎

Publié le Vendredi 28 Mai 2021 - 16:00 قراءة: 0 د, 30 ث
حذّر الجمعة 28 ماي غازي الشواشي من دخول بعض القيادات العسكرية المتقاعدة في الشأن السياسي و إستعمال رتبتهم للتوجيه و التاثير و الضغط على مؤسسات الدولة.
واعتبر الشواشي ان دخول عسكريين متقاعدين على الخط ظاهرة غير صحية و خطيرة مشيرا الي وجود جهات سياسية متخفية تدفعهم لهذا الصنيع لغايات لا علاقة لها بمصلحة البلاد و استقرارها.

ودعا الشواشي رئيس الجمهورية إلى الانتباه والاخذ بزمام الامور و "ممارسة صلاحياته كاملة فعلا لا قولا كرمز لوحدة الدولة و ضامن لاستقلال البلاد و اطلاق الحوار الوطني الموعود بغاية انقاذ البلاد من الانهيار و سحب البساط من الفوضويين و المخربين و الانتهازيين".



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 226510

Cartaginois2011  ()  |Samedi 29 Mai 2021 à 08h 35m |           
يمكن لسعيّد احالة طلبهم و بيانهم على انظار المحكمة العسكرية لدعوتهم للانقلاب على النظام القائم و تبديل هيئة الحكم بدعوى"الانقاذ"بصفتهم عسكريين متقاعدين

Sarramba  (United States)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 18h 57m |           
هاو فاق من النوم؟؟؟ ومن هم الانتهازيين؟؟؟
ضربني وبكى وسبقني وشكى
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 17h 04m |           
لماذا ننتظر رئيس الجمهورية ونحن نعلم انه قليل الفعل؟
اين القضاء؟ اين وزارة الدفاع؟ اين السياسيين والاحزاب؟ اين المجتمع المدني؟
لماذا التغاضي على هذه التصرفات؟

MedTunisie  (Tunisia)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 16h 51m |           
اول شيئ ازاحة الرئيس الذي وضع تونس تحت الفصل 80 حسب فهمه



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