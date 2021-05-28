الشواشي يحذّر من دخول عسكريين متقاعدين في الشان السياسي ويدعو قيس سعيد الي سحب البساط من الفوضويين والانتهازيين‎

حذّر الجمعة 28 ماي غازي الشواشي من دخول بعض القيادات العسكرية المتقاعدة في الشأن السياسي و إستعمال رتبتهم للتوجيه و التاثير و الضغط على مؤسسات الدولة.واعتبر الشواشي ان دخول عسكريين متقاعدين على الخط ظاهرة غير صحية و خطيرة مشيرا الي وجود جهات سياسية متخفية تدفعهم لهذا الصنيع لغايات لا علاقة لها بمصلحة البلاد و استقرارها.ودعا الشواشي رئيس الجمهورية إلى الانتباه والاخذ بزمام الامور و "ممارسة صلاحياته كاملة فعلا لا قولا كرمز لوحدة الدولة و ضامن لاستقلال البلاد و اطلاق الحوار الوطني الموعود بغاية انقاذ البلاد من الانهيار و سحب البساط من الفوضويين و المخربين و الانتهازيين".