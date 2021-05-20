مكتب البرلمان يقرر عقد 4 جلسات عامة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة

جلسة عامة يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 للنظر في مقترح قانون يهدف الى تسوية وضعية عمال الحضائر.

جلسة عامة يوم الجمعة 4 جوان 2021 للحوار مع الحكومة حول التونسيين بالخارج



جلسة عامة يوم الخميس 10 جوان 2021 للحوار مع هيئة النفاذ الى المعلومة .

أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر يوم الخميس 20 ماي 2021 على اجتماع مكتب المجلس، الذي التأم حضوريا وعبر التواصل عن بعد .ونظر المكتب في بداية أشغاله في تنظيم الجلسات العامة خلال الأيام القادمة، وقرّر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 للنظر في مقترح قانون عدد 2020/134 يتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وهو يهدف الى تسوية وضعية عمال الحضائركما قرّر عقد جلسة عامة يوم الجمعة 28 ماي 2021 لإجراء حوار مع الحكومة بحضور وزراء التجهيز والإسكان والبنية التحتية، والشؤون المحلية والبيئة ، والشؤون الدينية، وأملاك الدولة، والنقل واللوجستيك .وقرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم الجمعة 4 جوان 2021 للحوار مع الحكومة حول التونسيين بالخارج بحضور وزراء الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والنقل واللوجستيك، والشؤون الاجتماعية، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية (بصفتها الناطق الرسمي باسم الحكومة، بحضور قيادات أمنية معنية بالموضوع)، ووزير المالية (بحضور ممثلين عن الديوانة التونسية).كما قرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم الخميس 10 جوان 2021 للحوار مع هيئة النفاذ الى المعلومة .هذا وسيواصل مكتب المجلس اشغاله يوم الجمعة 21 ماي 2021 .