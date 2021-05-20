عبير موسي تدخل البرلمان بصدرية واقية من الرصاص من صنعها

نشرت الخميس 20 ماي، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي صورة لها وهي ترتدي سترة واقية من الرصاص قالت إنه تم صنعها بإمكانياتها الخاصة بعد أن منعت وزارة الداخلية ارتداءها لسترة واقية يستعملها أعوان الأمن.
وكتبت عبير موسي على صفحتها بالفايسبوك ما يلي :
“منعت عنا وزارة الداخلية الصدرية الواقية من الرصاص فصنعنا صدرية واقية باجتهادنا البسيط للتوقي من بطش المجرمين الذين يعج بهم المجلس و زوارهم صناع مفتي التفجيرات والذبح..
وكتبت عبير موسي على صفحتها بالفايسبوك ما يلي :
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 226086