   Abdelhalim - الوطن الكبير  

عبير موسي تدخل البرلمان بصدرية واقية من الرصاص من صنعها

Publié le Jeudi 20 Mai 2021 - 12:51 قراءة: 0 د, 33 ث
نشرت الخميس 20 ماي، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي صورة لها وهي ترتدي سترة واقية من الرصاص قالت إنه تم صنعها بإمكانياتها الخاصة بعد أن منعت وزارة الداخلية ارتداءها لسترة واقية يستعملها أعوان الأمن.

وكتبت عبير موسي على صفحتها بالفايسبوك ما يلي :

“منعت عنا وزارة الداخلية الصدرية الواقية من الرصاص فصنعنا صدرية واقية باجتهادنا البسيط للتوقي من بطش المجرمين الذين يعج بهم المجلس و زوارهم صناع مفتي التفجيرات والذبح..

هذه الصورة لرئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر المعارض من داخل مجلس نواب الشعب التونسي تحت حكم المرشد العام الراعي الرسمي للإرهاب في ظل حكومة منبطحة تماما نصبت رئيسها وزيرا للداخلية بالنيابة ليصبح الأمن مضمون ‼️
#مهما_كانت_الظروف_سنقوم_بعملنا_ونواصل_النضال_و_لا_عزاء_للمتواطئين”





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 226086

Adel22  (Tunisia)  |Jeudi 20 Mai 2021 à 13h 08m |           
لقد استفحلت حالتها وأصبحت حالتها ميؤوس منها



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