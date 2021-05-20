مشروع المدينة الرياضية بصفاقس محور جلسة عمل بحضور وزراء الرياضة والنقل والتجهيز .

حرصاً على الالتزام بانجاح مشروع المدينة الرياضية بصفاقس وضمانا لتكامل جميع مكوناته وملاءمته مع محيطه الخارجي بما يجعله مشروعا وطنيا نموذجيا شاملا، انعقدت اليوم الأربعاء 19 ماي الجاري بمقر وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني جلسة عمل بإشراف كل من وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي ووزير النقل واللوجستيك معز شقشوق ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ وبحضور كل من والي صفاقس أنيس الوسلاتي ورئيس بلدية العامرة شكري الأشطر ورئيسة ديوان وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني أميرة الزناتي، تمّ خلالها الاتفاق على ضرورة التعهّد ب:◾️تعهد بلدية العامرة بإستكمال إعداد أمثلة التهيئة العمرانية للمشروع والتجمعات السكنية المجاورة ثم إدراج المشروع بمثال التهيئة العمرانية لتيسير إنجاز تقسيمات عقارية عليه وإدراجه ضمن الملك البلدي تمهيدا لعملية الاستغلال لاحقا من قبل البلدية.◾️تحيين دراسة المؤثرات على المحيط لتشمل المساحة الجملية للمشروع الممتدة على 70 هكتارا بعد إضافة 12 هكتار◾️انجاز الدراسة المرورية لتحديد الطرقات المؤدية للمشروع ودراسة الآثار مع وضع مخطط للانجاز وإمكانية برمجته على أقساط وظيفية.◾️تحديد وسائل النقل الملائمة في ظل امتياز برمجة ربط مدينة صفاقس بأحوازها بشبكة السكك الحديدية والنظر في إمكانية النقل بواسطة المترو الخفيف حسب ما ستفضي اليه دراسة الجدوى من إحدى الفرضيتين.◾️إحداث لجنة قيادة تضم جميع الجهات الإدارية المتدخلة في دراسة و إنجاز المشروع.◾️ادراج عنصر التحكم في الطاقة و التجديد ضمن أساسيات المشروع.هذا وتناولت الجلسة التي حضرها بالخصوص كل من المدير العام بوزارة التجهيز أحمد الكامل ومدير عام الجسور والطرقات صلاح الزواري ورئيس مدير عام شركة السكك الحديدية بلقاسم الطايع والمدير العام للنقل البري انيس سلامة والمدير بشركة المترو الخفيف بصفاقس فايز النيفر ومديرة التعمير بوزارة التجهيز بسمة القسنطيني وكل من مديري البناءات التجهيز والتخطيط والتقييم ومتابعة الأنشطة الجهوية بوزارة الشباب والرياضة والادماج المهني السادة حبيب بوقرة ومفيد بن كعبية ورفيق بن عامر، تدارس متطلبات المشروع وتحديد مساراته وفق رؤية استشرافية استباقية شاملة لكل المقتضيات تفاديا لأي تعطيل او خطأ في الإنجاز قد يترتّب عن غياب التنسيق بين الجهات المعنية.✅إحداث طريق جهوية لتخفيف الضغط على الطريق المتواجدة حاليا✅استغلال ميناء العوابد بصفاقس ليكون رافدا للمدينة.✅استعمال طرق النقل الصديق للطبيعة داخل المدينة الرياضية لتيسير عملية التنقل وتجنب الاكتظاظ.✅احداث دائرة بلدية بالجهة⏪هذا و ثمّن الوزراء الحاضرون ووالي صفاقس ورئيس بلدية العامرة المقاربة التشاركية الفريدة في التعاطي مع هذا المشروع، معبّرين عن تحمّسهم لإنجاح هذا المسار ومتعهدين بتوفير كافة الوسائل والموارد الضرورية ومضاعفة الجهود من أجل التسريع في عملية الإنجاز الفعلي.