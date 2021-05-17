بلينكن والجراندي يتفقان على ضرورة استعادة الهدوء ووقف الخسائر في الأرواح

باب نات -

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن اليوم مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجراندي. أعرب خلالها عن قلقهما إزاء العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة.ووفق بلاغ للخارجية الأمريكية اتفق الجانبان على ضرورةاستعادة الهدوء ووقف الخسائر في الأرواح.وسلط وزير الخارجية الأمريكي الضوء على أهمية الشراكة الثنائية القوية مع تونس.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 10 ماي الجاري، إلى 200 شهيد و1305 إصابات.وقالت الوزارة في بيان، إن عدد شهداء العدوان المتواصل على غزة ارتفع إلى "200 شهيد، بينهم 59 طفلا و35 سيدة".وذكرت أن عدد الإصابات ارتفع أيضا إلى 1305، فيما وصفت مصادر طبية جراحهم بالمتفاوتة.ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ 10 ماي الجاري، شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفا منشآت عامة، ومنازل مدنية، ومؤسسات حكومية.