شفيق جراية وموظفين ببلدية المرسى امام القطب القضائي المالي

باب نات -

باشرت اليوم الاثنين الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية تدليس عقود ملكية شركة مصادرة شملت الابحاث فيها رجل الأعمال شفيق جراية وموظفين سابقين ببلدية المرسى.وقد خصصت الجلسة للاستماع لمرافعات هيىة الدفاع عن شفيق جراية ومحامو 3 موظفين ببلدية المرسى كما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته السابقة وهي تغريم جراية بمليار واتلاف العقود المدلسة .ومن المنتظر ان يتم حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم بعد الاستماع لمرافعات المحامين بعد أن تم استنطاق الجراية وبقية المظنون فيهم خلال الجلسة الفارطة .