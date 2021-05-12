   Arfaoui - تڤوا نارا  

القبض على “ولد المعاتكي” وفي حقه 13 قضية اجرامية

Publié le Mercredi 12 Mai 2021 - 11:34 قراءة: 0 د, 19 ث
اطاح اعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني بمنطقة الأمن الوطني بالسّيجومي بعنصر اجرامي خطير يبلغ من العمر 54 سنة قاطن بجهة العقبة معروف بكنية “ولد المعاتكي” “صادر في شأنه 13 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة من أجل تورّطه في قضايا براكاجات وترويج مخدرات والاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه تشويه.

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.

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