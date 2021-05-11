وزارة الصحة: حملة مراقبة صحية في رمضان تفضي الى حجز 31 طنا من المواد الغذائية و 2607 مادة سائلة

قامت فرق المراقبة الصحيّة خلال الثلاث الأسابيع الأولى من شهر رمضان المعظم 1442 هجري بتأمين عمليات المراقبة الصحيّة للمؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية من خلال التركيز على التثبت من مدى احترام شروط النظافة وقواعد حفظ الصحة وصلوحية المواد الغذائية المعروضة للإستهلاك بهذه المحلات حيث تم إنجاز 43401 تفقديّة صحيّة للمؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية، تمّ على إثرها رفع 4038 مخالفة صحيّة واقتراح غلق 86 محلا مخلاّ بشروط حفظ الصحّة وحجز 31 طنا من المواد الغذائية و2607 لترا من السوائل و2208 علبة ياغورت و210 بيضة غير صالحة للإستهلاك و7927 كيس بلاستيكي غير معدّ للإتصال بالمواد الغذائية.- إنتهاء الصلوحيّة (%53 من المواد الغذائية المحجوزة)- مواد فاسدة غير صالحة للإستهلاك عند المعاينة (%32 من المواد الغذائية المحجوزة)- خزن وعرض المواد الغذائيّة للبيع في ظروف غير صحيّة وعدم احترام سلسلة التبريد (%8 من المواد الغذائية المحجوزة)- مسك مواد غذائيّة مجهولة المصدر (%6 من المواد الغذائية المحجوزة)- إحتواء تركيبة المواد الغذائية المحجوزة على مواد غير مرخص في استعمالها (%1 من المواد الغذائية المحجوزة).