النائب مختار اللموشي في ذمّة الله

أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك وفاة النائب بمجلس نواب الشعب والقيادي بالحركة مختار اللموشي بعد صراع مع الكورونا.ومختار اللموشي هو نائب بالبرلمان عن حركة النهضة دائرة الكاف، ولد في 28 أكتوبر 1962 بمعتمدية نبر من ولاية الكاف. كما أنه نائب رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان منذ فيفري الماضي (54 نائبا)، وعضو لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي.