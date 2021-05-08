   Abdelhalim - فاتت جنبنا  

إماطة اللثام عن عملية سرقة بمقر المركز الوطني للاعلامية بباب سعدون

Publié le Samedi 08 Mai 2021 - 12:57 قراءة: 0 د, 28 ث
تمكن أعوان و إطارات منطقة العمران من إماطة اللثام عن عملية سطو وسرقة من داخل المركز الوطني للاعلامية بجهة باب سعدون والقبض على الجناة .

وتتمثل صورة الواقعة في تعمد أعوان تابعين للمركز الوطني للاعلامية بمشاركة نفر ثالث يقوم بالتفريط في المسروق المتمثّل في مجموعة من العلب الكرتونية تحتوي علي أوراق طباعة مكتبية "رمات أوراق" و عجلات مطاطية باستعمال سيارة نوع "بارتنار" في الليلة الفاصلة بين 6 و 7 ماي ليتم ضبطهم متلبسين حيث تم حجز السيارة المستعملة و جميع البضاعة محل السرقة.


باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم لمواصلة الأبحاث معهم.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 225470

Sarramba  (Tunisia)  |Samedi 08 Mai 2021 à 13h 33m |           
يقول :"اماطة الّثام...." ترجمة كلمة-كلمة، من لغة المستعمر الأبدي، لا تعني شيئا لا في العربية الفصحى ولا في العامية؟؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل من قوادة فرنسا
كان يكفي وبكل بصاطة القول: "الكشف" وكفي؟؟؟



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