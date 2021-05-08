إماطة اللثام عن عملية سرقة بمقر المركز الوطني للاعلامية بباب سعدون

تمكن أعوان و إطارات منطقة العمران من إماطة اللثام عن عملية سطو وسرقة من داخل المركز الوطني للاعلامية بجهة باب سعدون والقبض على الجناة .وتتمثل صورة الواقعة في تعمد أعوان تابعين للمركز الوطني للاعلامية بمشاركة نفر ثالث يقوم بالتفريط في المسروق المتمثّل في مجموعة من العلب الكرتونية تحتوي علي أوراق طباعة مكتبية "رمات أوراق" و عجلات مطاطية باستعمال سيارة نوع "بارتنار" في الليلة الفاصلة بين 6 و 7 ماي ليتم ضبطهم متلبسين حيث تم حجز السيارة المستعملة و جميع البضاعة محل السرقة.باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم لمواصلة الأبحاث معهم.