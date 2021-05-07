ضمانا لتوفير ظروف نجاح نهاية الموسم.... اجتماع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم مع الاطارات العليا لوزارة الداخلية

ضمانا لتوفير أفضل ظروف نجاح نهاية الموسم الرياضي 2020- 2021 والذي يشهد متابعة الرأي العام الرياضي التونسي والدولي ،
انعقد صباح يوم الخميس 6 ماي 2021 اجتماعا تنسيقيا بين رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الدكتور وديع الجريء و اطارات سامية من وزارة الداخلية وبحضور محمد العربي رئيس الرابطة الوطنية المحترفة والدكتورة سعيدة العياشي رئيسة اللجنة الطبية بالجامعة و الكاتب العام المساعد للجامعة .
وقد ثمن رئيس الجامعة الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الامنية بمختلف مكوناتها في نجاح هذا الموسم الذي يشهد اجراءات استثنائية .
وأكد وديع الجريء حرص الجامعة على إنهاء الموسم بأكثر صرامة فيما يتعلق بتطبيق البروتوكول الصحي في هذا الوضع المتغير من فترة إلى أخرى و الذي يجمع جميع الخبراء على دقته .
ومن جهة اخرى عبرت الاطارات الامنية السامية عن شكرها لمنظوري الجامعة لحسن تعاونهم مع مختلف هياكلهم من اجل نجاح هذا الموسم تنظيميا و لوجستيا وصحيا، معبرين عن استعداد الجهات الأمنية دائما للقيام بواجبها على أكمل وجه ولمساعدة جميع الهياكل والقطاعات .
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