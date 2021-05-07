ضمانا لتوفير ظروف نجاح نهاية الموسم.... اجتماع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم مع الاطارات العليا لوزارة الداخلية

ضمانا لتوفير أفضل ظروف نجاح نهاية الموسم الرياضي 2020- 2021 والذي يشهد متابعة الرأي العام الرياضي التونسي والدولي ،انعقد صباح يوم الخميس 6 ماي 2021 اجتماعا تنسيقيا بين رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الدكتور وديع الجريء و اطارات سامية من وزارة الداخلية وبحضور محمد العربي رئيس الرابطة الوطنية المحترفة والدكتورة سعيدة العياشي رئيسة اللجنة الطبية بالجامعة و الكاتب العام المساعد للجامعة .وقد ثمن رئيس الجامعة الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الامنية بمختلف مكوناتها في نجاح هذا الموسم الذي يشهد اجراءات استثنائية .وأكد وديع الجريء حرص الجامعة على إنهاء الموسم بأكثر صرامة فيما يتعلق بتطبيق البروتوكول الصحي في هذا الوضع المتغير من فترة إلى أخرى و الذي يجمع جميع الخبراء على دقته .ومن جهة اخرى عبرت الاطارات الامنية السامية عن شكرها لمنظوري الجامعة لحسن تعاونهم مع مختلف هياكلهم من اجل نجاح هذا الموسم تنظيميا و لوجستيا وصحيا، معبرين عن استعداد الجهات الأمنية دائما للقيام بواجبها على أكمل وجه ولمساعدة جميع الهياكل والقطاعات .