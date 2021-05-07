   Warda - أووو مالووو  

ضمانا لتوفير ظروف نجاح نهاية الموسم.... اجتماع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم مع الاطارات العليا لوزارة الداخلية

Publié le Vendredi 07 Mai 2021 - 11:52 قراءة: 0 د, 48 ث






ضمانا لتوفير أفضل ظروف نجاح نهاية الموسم الرياضي 2020- 2021 والذي يشهد متابعة الرأي العام الرياضي التونسي والدولي ،
انعقد صباح يوم الخميس 6 ماي 2021 اجتماعا تنسيقيا بين رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الدكتور وديع الجريء و اطارات سامية من وزارة الداخلية وبحضور محمد العربي رئيس الرابطة الوطنية المحترفة والدكتورة سعيدة العياشي رئيسة اللجنة الطبية بالجامعة و الكاتب العام المساعد للجامعة .

وقد ثمن رئيس الجامعة الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الامنية بمختلف مكوناتها في نجاح هذا الموسم الذي يشهد اجراءات استثنائية .

وأكد وديع الجريء حرص الجامعة على إنهاء الموسم بأكثر صرامة فيما يتعلق بتطبيق البروتوكول الصحي في هذا الوضع المتغير من فترة إلى أخرى و الذي يجمع جميع الخبراء على دقته .

ومن جهة اخرى عبرت الاطارات الامنية السامية عن شكرها لمنظوري الجامعة لحسن تعاونهم مع مختلف هياكلهم من اجل نجاح هذا الموسم تنظيميا و لوجستيا وصحيا، معبرين عن استعداد الجهات الأمنية دائما للقيام بواجبها على أكمل وجه ولمساعدة جميع الهياكل والقطاعات .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 225403



En continu

Toutes les news

الجمعة 07 ماي 2021 | 25 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
24°
 24° % 33 :الرطــوبة
تونــس 16°
5.66 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
24°-1627°-1530°-1728°-1726°-17
  • Avoirs en devises
    20818,6

  • (6 mai)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,31529 DT        1$ =2,76293 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 mai)   1445,2 MDT