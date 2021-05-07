   Warda - أووو مالووو  

الهايكا: تسليط خطية مالية ب20 ألف دينار على قناة"التاسعة" لعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار

Publié le Vendredi 07 Mai 2021 - 11:48 قراءة: 0 د, 26 ث
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 أفريل 2021، تسليط خطية مالية قدرها عشرون ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” من أجل خروقات متعلقة بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار تمثلت في عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة للومضات الإشهارية و تجاوز زمن الفاصل الإشهاري الواحد الخمس دقائق وعدم احترام المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية (15 دقيقة) وتجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة وبث ومضات إشهارية في شكل رعاية تتجاوز 7 ثواني.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 225402

Afarit  (Tunisia)  |Vendredi 07 Mai 2021 à 11h 52m |           
خطية على الإشهار
أما الثلب والسقوط ألأخلاقي فمطلوب



En continu

Toutes les news

الجمعة 07 ماي 2021 | 25 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
24°
 24° % 33 :الرطــوبة
تونــس 16°
5.66 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
24°-1627°-1530°-1728°-1726°-17
  • Avoirs en devises
    20818,6

  • (6 mai)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,31529 DT        1$ =2,76293 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 mai)   1445,2 MDT