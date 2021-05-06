مايا القصوري للعرب اللندنية : السفير الفرنسي صديقي ورئاسة الجمهورية طلبت مني استشارات سياسية

طارق عمراني - في حوار لها مع جريدة العرب اللندنية علقت الناشطة والمحامية مايا القصوري حول ما راج عن علاقة خاصة تجمعها بالسفير الفرنسي السابق في تونس أوليفيي بوافر دارفور وحقيقة التسريبات التي ظهرت فيها تتآمر لإسقاط حكومة إلياس الفخفاخ وتنصيب المشيشي بإعتباره ليّن العريكة وقابلا للتحكم فيه وتوجيهه ، وأعتبرت القصوري أنها لا تخفي علاقة الصداقة التي تجمعها بالسفير الفرنسي بوافر دارفور وأن النقاشات معه عادية وتتطرق إلى المسائل السياسية وبالنسبة للرئاسة أكدت القصوري ان الرئاسة استشارتها في مسائل مرتبطة بالحكومة مؤكدة أن للرئاسة الحق في استشارة من تشاء...
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