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مايا القصوري للعرب اللندنية : السفير الفرنسي صديقي ورئاسة الجمهورية طلبت مني استشارات سياسية

Publié le Jeudi 06 Mai 2021 - 13:25 قراءة: 0 د, 29 ث
طارق عمراني - في حوار لها مع جريدة العرب اللندنية علقت الناشطة والمحامية مايا القصوري حول ما راج عن علاقة خاصة تجمعها بالسفير الفرنسي السابق في تونس أوليفيي بوافر دارفور وحقيقة التسريبات التي ظهرت فيها تتآمر لإسقاط حكومة إلياس الفخفاخ وتنصيب المشيشي بإعتباره ليّن العريكة وقابلا للتحكم فيه وتوجيهه ، وأعتبرت القصوري أنها لا تخفي علاقة الصداقة التي تجمعها بالسفير الفرنسي بوافر دارفور وأن النقاشات معه عادية وتتطرق إلى المسائل السياسية وبالنسبة للرئاسة أكدت القصوري ان الرئاسة استشارتها في مسائل مرتبطة بالحكومة مؤكدة أن للرئاسة الحق في استشارة من تشاء...



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 225347

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 06 Mai 2021 à 13h 48m |           
اربط الخيوط ببعضها تعرف راس الفتلة وتعرف منين جاية الفتنة



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