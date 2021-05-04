ياسين العياري يعتذر للامن الرئاسي من تهريج عبير موسى‎

قدم النائب ياسين العياري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك اعتذاره للامن الرئاسي بسبب دخول النائبة عن الدستوري الحر عبير موسي الى البرلمان بخوذة وسترة واقية من الرصاص.
وقال العياري ان ذلك التهريج فيه تشكيك في جهود الامن الرئاسي.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ظهرت بخوذة وسترة واقية للرصاص في الجلسة العامة داخل مجلس نواب الشعب.
وبررت عبير موسي موقفها بأنها خائفة على سلامتها الجسدية بعد منع حراستها الشخصية من مرافقتها داخل اروقة البرلمان.
وكتب العياري في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
"بعيدا عن الجانب التهريجي المضحك و السخيف، إرتداء خوذة و واقي من الرصاص تحت قبة المجلس، هي إهانة غير مقبولة، تشكيك سخيف و مردود على أصحابه، في مهنية و جاهزية و حرفية الأمن الرئاسي.
وقال العياري ان ذلك التهريج فيه تشكيك في جهود الامن الرئاسي.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ظهرت بخوذة وسترة واقية للرصاص في الجلسة العامة داخل مجلس نواب الشعب.
وبررت عبير موسي موقفها بأنها خائفة على سلامتها الجسدية بعد منع حراستها الشخصية من مرافقتها داخل اروقة البرلمان.
وكتب العياري في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
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