   Jouini - اليوم قالتلي زين الزين  

إحباط 57 عمليّة تهريب خلال الأسبوع الفارط وحجز بضائع مهربة تناهز 3 ملايين دينار

Publié le Lundi 03 Mai 2021 - 17:35 قراءة: 0 د, 31 ث
تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة خلال الفترة الممتدّة من 25 أفريل وإلى غاية يوم 01 ماي 2021 من تحقيق النّتائج التّالية:

-إحباط 57 عمليّة تهريب: قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بأكثر من 02 مليون و960 الف دينار.


-إلقاء القبض على 990 شخصا مفتّش عنهم من أجل قضايا حقّ عامّ.

-حجز 83 وسيلة محل تفتيش.

- حجز 07 بنادق صيد عيار 12 و16 مم غير مرخص فيها.

-حجز كمية من المخدرات بقيمة مالية جملية قدرت بـ 157 ألف دينار.

-إحباط 03 عمليات اجتياز الحدود البريّة خلسة والقبض على 05 مجتازين.

-احباط 16 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة والقاء القبض على 187 مجتازا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 225201



En continu

Toutes les news

الاثنين 03 ماي 2021 | 21 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
16°
 22° % 88 :الرطــوبة
تونــس 16°
1.54 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
21°-1627°-1623°-1722°-1724°-17
  • Avoirs en devises
    20953,4

  • (3 mai)
  • Jours d'importation
    146
  •              1 € = 3,32067 DT        1$ =2,74954 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 mai)   535,6 MDT