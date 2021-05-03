إحباط 57 عمليّة تهريب خلال الأسبوع الفارط وحجز بضائع مهربة تناهز 3 ملايين دينار

تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة خلال الفترة الممتدّة من 25 أفريل وإلى غاية يوم 01 ماي 2021 من تحقيق النّتائج التّالية:-إحباط 57 عمليّة تهريب: قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بأكثر من 02 مليون و960 الف دينار.-إلقاء القبض على 990 شخصا مفتّش عنهم من أجل قضايا حقّ عامّ.-حجز 83 وسيلة محل تفتيش.- حجز 07 بنادق صيد عيار 12 و16 مم غير مرخص فيها.-حجز كمية من المخدرات بقيمة مالية جملية قدرت بـ 157 ألف دينار.-إحباط 03 عمليات اجتياز الحدود البريّة خلسة والقبض على 05 مجتازين.-احباط 16 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة والقاء القبض على 187 مجتازا.