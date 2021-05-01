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ياسين العياري: قيس سعيد تعمّد تعطيل جلب التلاقيح الي تونس وحزامه السياسي يبث الاشاعات والاكاذيب لتسجيل اهداف سياسية

Publié le Samedi 01 Mai 2021 - 12:19 قراءة: 0 د, 46 ث
كشف الجمعة 30 افريل، النائب ياسين العياري أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تعمّد تعطيل جلب التلاقيح الي تونس في اطار معركته مع رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأوضح العياري أن البرلمان قام في وقت قياسي بالمصادقة علي مشروع القانون المتعلق بالتزام الدولة بالتعويض عن الاضرار الجانبية التي يمكن أن تتسبب بها التلاقيح الا ان رئيس الجمهورية تعمّد ختمه بعد مرور أسبوع وهو ما تسبب في ارسال دفعة من التلاقيح الي نيجيريا بعد ان كانت مخصصة الي تونس.


واشار العياري الي ان قيس سعيد يتحمل جزء من المسؤولية في الازمة الصحية وانه يسعى الي استثمارها سياسيا في اطار معركته مع رئيس الحكومة وتحميل الحكومة المسؤولية كاملة.

وأضاف العياري بان الحزام السياسي المساند للرئيس وأساسا حركة الشعب والتيار الديمقراطي، يسعى ايضا الي استثمار الأزمة سياسيا بنشر الاشاعات والاكاذيب وتخويف التوانسة لايهام التونسيين بأن حكومة الفخفاخ التي كانوا مشاركين فيها كانت افضل من حكومة المشيشي.

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Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 225080

Ahmed01  (France)  |Samedi 01 Mai 2021 à 13h 55m |           
أيها النائب المٌنَتَخب بالإسعاف ، أنت متواطئ في عدم التبليغ عن ارتشاء وشراء ذمة ، باعترافك أمام ملايين التونسيين
فإن كنتَ لا تدري فتلك مصيبة
وإن كنتَ تدري فالمُصيبة أعظم

Incuore  (Tunisia)  |Samedi 01 Mai 2021 à 13h 28m |           
مجموعة من الحمقى و الشواذ ضاربتهم المزوشية يدافعون عن رئيس لا يعرف إلا الأهتمام بنفسه



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