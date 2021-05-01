بيان حركة الشعب بمناسبة اليوم العالمي للشغالـيـن

بلاغ صحفي -

تحيي بلادنا مع سائر بلدان العالم وقواه الحية الذكرى السنوية ليوم العمال العالمي الذي مثّل و لا يزال إحدى المحطات التأسيسية لتاريخ التصدّي الإنساني لكل أشكال الاستغلال الاقتصادي والقهر الاجتماعي .تعود الذكرى هذه السنة و الإنسانية قاطبة تعيش على وقع جائحة كشفت من جديد فشل الخيار الرأسمالي و مآلاته الكارثية على الطبقات الدنيا محليا و عالميا و نتائجه التي نعيش على وقعها والمتمثلة في مسار تهميش الكيانات الوطنية و تفكيكها و موجات الهجرة و الهروب من دول الجنوب الى الشمال و احتدام الصراع المتوحش بين المراكز الرأسمالية الكبرى. كما تؤكد على ضرورة العمل على نظام دولي جديد يقوم على العدل و الإنصاف و احترام سيادة المجتمعات والدول.أماّ على المستوى الوطني فالوضع أصبح أكثر تعقيدا نتيجة تزامن الجائحة مع أزمة سياسية راهن المتسببون فيها على مزيد إنهاك الدولة و استنزاف مواردها المحدودة أصلا في سياق سعيهم المرضي للتمكين و التغلغل أكثر في كل مفاصل الدولة .إن حركة الشعب وهي تواكب هذه التطورات على المستوى المحلي و الإقليمي والدولي على قاعدة التزامها بالخيار الوطني السيادي ذي المضمون الاجتماعي و من موقع عزمها على البقاء في موقع الانحياز لأبناء شعبنا الذين دفعوا و ما يزالون يدفعون ثمن تخبط الحكومات المتعاقبة و فشلها :1. تعتبر أن المعطيات الكارثية التي تنشرها الهياكل الصحية يوميا حول المستويات المرعبة للعدوى و الأعداد المتزايدة للوفيات هي نتيجة الإنهاك المفرط للطواقم الطبية وشبه الطبية والنقص الفادح في التجهيزات و الموارد البشرية والمادية. وتؤكد فشل الحكومة في وضع استراتيجيا دقيقة وناجعة لمواجهة الجائحة و تحمّل التبعات الاجتماعية لإجراءات التوقي والحماية، والاندفاع في تنفيذ جملة من الإجراءات العشوائية والمرتبكة إرضاء لشجع لوبيات المال و الاعمال، تماما كما فشلت في توفير الكميات اللازمة من التلاقيح و الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة والسرعة في توزيعها.2. تحمل حكومة هشام المشيشي و حزامه السياسي المسؤولية الكاملة عن حالة الفوضى و انعدام الرقابة التي أصبحت تحكم السوق التونسية بفعل سيطرة لوبيات المال و عصابات المحتكرين على مسالك التوزيع بما أثّر مباشرة على المقدرة الشرائية للمواطن خاصة خلال شهر رمضان وما سيعقبه من مواسم أصبحت اغلب الاسر عاجزة عن مواجهتها .3. تدعو الحكومة الى التسريع في رفع كل العقبات التي مازالت تحول دون تفعيل قانون 38/2020 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم وتنزيل النصوص الترتيبية الضرورية لضمان سرعة التفعيل ونجاعته وشفافيته .4. تعبّر عن انشغالها العميق بما آلت اليه وضعية عديد الشرائح الهشة العاملة خاصة في قطاع السياحة والصناعات التقليدية والإعاشة بفعل التأثير المباشر لجائحة الكورونا على هذه القطاعات و بطء الحكومة و ارتباكها في مرافقة المؤسسات و الإحاطة بهذه الشرائح .5. تحيّي بكل فخر و اعتزاز هبّة أهلنا في القدس الشريف و عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة في وجه آلة القمع الصهيونية في إدانة واضحة لكل المهرولين نحو التطبيع وتثبيت لمعطى لم يعد يحتاج برهنة قوامه أن لا خيار أمام أصحاب الحق سوى المقاومة بكل اشكالها بعيدا عن أوهام السلام والتعايش مع عدو لا يفهم سوى لغة القوة.6. تؤكّد أنّه آن الأوان لإنهاء القطيعة غير المبرّرة بين تونس و الجمهورية العربية السورية و تجدد دعوتها لعودة العلاقات الدبلوماسية مع الشقيقة سوريا.7. ترفع أسمى عبارات الإمتنان للشقيقة الجزائر و لقيادتها السياسية التي دعمت الجهد الوطني في مواجهة وباء الكورونا في العديد من المناسبات.عن المكتب السياسي لحركة الشعبالأمين العامزهير المغزاوي