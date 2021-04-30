التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال دفع الاستثمار بين تونس وإيطاليا

أشرف سفير الجمهورية التونسية بإيطاليا يوم الجمعة 30 أفريل 2021 بمقر السفارة على مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين كل من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ومؤسسة SIMEST التابعة لصندوق الودائع والقروض الايطالي والتي تتولى منذ سنة 1991 مرافقة ودعم الشركات الإيطالية بهدف تعزيز تواجدها وقدرتها التنافسية في الخارج.وتهدف هذه المذكرة وفق بلاغ للسفارة, إلى إرساء علاقات تعاون بين الطرفين بهدف المساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس وإيطاليا، وذلك من خلال وضع إستراتيجية مشتركة من شأنها دفع وتسهيل الاستثمارات في كلا البلدين وتطوير المبادلات التجارية بينهما.كما يسعى الطرفان من خلال التوقيع على هذه المذكرة إلى دفع التعاون على مستوى الترويج لفرص الاستثمار والشراكة ودعم تبادل زيارات وفود رجال الأعمال وتبادل المعطيات المتصلة بواقع وآفاق الاستثمار في البلدين والحوافز والإجراءات ذات العلاقة.وقد أكد رئيس البعثة بهذه المناسبة على أهمية التعاون مع مؤسسة SIMEST وما يمثله من ركيزة جديدة من شأنها تعزيز الاستثمارات الإيطالية في تونس.