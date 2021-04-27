وزارة الفلاحة : جلسة عمل حول استعدادات ديوان الحبوب لموسم تجميع الحبوب 2021

أشرف يوم الاثنين 26 أفريل 2021، محمد الفاضل كريّم وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري بالنّيابة على جلسة عمل خصّصت لديوان الحبوب، وذلك بحضور رئيسة الديوان والسّادة كاتب عام الوزارة والرّئيس المدير العام لديوان الحبوب والمدير العام للإنتاج الفلاحي والمدير العام للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنيّة وعدد من اطارات الوزارة.وخلال الجلسة، تمّ تقديم عرضان، تمحور الأول حول واقع وأفاق تطوير ديوان الحبوب والمهام الموكلة له والمتمثلة بالأساس في تزويد البلاد بالحبوب المحلية والموردة والإشراف ‫على ‫عملية ‫تجميع ‫الحبوب المحلية. وتكوين ‫مخزون ‫إحتياطي‫ من ‫الحبوب ‫المعدة ‫للإستهلاك والبذور وتأمين دور المرفق العام في القطاع.كما شمل العرض الأوّل مشاغل ديوان الحبوب والمتمثلة بالأساس في المشاغل الماليّة والتّجاريّة، واللّوجيستيّة والمتعلّقة بطاقة الخزن والنّقل عبر السّكك الحديديّة، والمشاغل القطاعيّة، والحلول المقترحة.أمّا العرض الثّاني تمحور حول تقدّم استعدادات ديوان الحبوب لموسم التّجميع 2021 من تمويلات وتهيئة مراكز التّجميع ونقل الصابة وضبط حاجيات الدّيوان من الموارد البشريّة.- مواصلة القيام بتهيئة مراكز التجميع والحرص على توفير كل المستلزمات الضرورية للمحافظة على جودة الحبوب المجمّعة،- القيام بالإجراءات الضروريّة لتأمين نقل الحبوب عبر السّكك الحديديّة والشّاحنات،- وضع برنامج عمل بصفة مبكرة لإجلاء الحبوب المجمعة من مراكز التجميع إلى الخزانات المحورية لديوان الحبوب أو للمطاحن وخاصة الحبوب المخزنة في الهواء الطلق،- برمجة جلسات عمل في الجهات لحل المشاغل المتوقّعة في بداية موسم التّجميع،- عقد جلسة عمل مع الوزارات المعنيّة والمهنة للنّظر في المشاغل القطاعيّة،وبالنسبة للموسم القادم، أوصى وزير الفلاحة بالتّشجيع على التّداول الزّراعي والعمل على التّرفيع في مساحات الحبوب للمزروعة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادّة القمح الصّلب والاستعداد المبكر لموسم 2021/2022 من حيث دراسة حاجيات الموسم من الأسمدة وكميات الأسمدة الكيميائية المزمع توفيرها من طرف المجمع الكيميائي التونسي والانطلاق المبكر في إجراءات التوريد إذا دعت الحاجة لذلك.