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العياشي الزمال: مشاركة ذاكر لهيذب في برنامج " انجولينا" مسيئ لانه ينفر التونسيين من التلقيح

Publié le Lundi 26 Avril 2021 - 14:02 قراءة: 0 د, 41 ث
وجه رئيس لجنة الصحة بالبرلمان العياشي الزمال في مداخلة عبر امواج اذاعة " شمس اف ام" انتقادات للدكتور ذاكر لهيذب بسبب مشاركته في برنامج الكاميرا الخفية.

وقال الزمال أن فكرة البرنامج تقوم على تنفير المواطنين من الإقبال على التلاقيح عبر بث معلومات خاطئة وإشاعة فكرة وهمية ترتكز على أن التلقيح له مضاعفات خطيرة واصفا البرنامج بالفضيحة.


وقال ان الامر استوجب مراسلة رسمية من منظمة الصحة العالمية تدعو لضرورة إيقافه لما تسبب فيه من ضرر ومعلومات مغلوطة من شأنها عدم المساعدة على الإقبال على التلاقيح.

واكد الزمال أن ذاكر لهيذب تخلى بهذا على دوره الموكل له وهو التحسيس والتوعية والحث على التوقي والتسجيل في منظومة التلاقيح، لينخرط في ثقافة البوز والكسب المادي دون تحفظات.

واستنكر الزمال عدم تسجيل أي تدخل من وزارة الصحة ولا من عمادة الأطباء لدعوة منظوريها الى الإلتزام بالمعايير الاخلاقية لمهنة الطب الشريفة والنبيلة.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224813

Sarramba  ()  |Lundi 26 Avril 2021 à 15h 38m |           
BabNet : comme d'habitude !!!
Il nous manques des éléments et des précisions sur le sujet afin que nous puissions commenter le plus intelligemment possible cette info ?????
Pourquoi Angélina?
un résumé du sketch ???



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