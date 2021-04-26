المحامي عبد الناصر العويني: وكيل الجمهورية بمحكمة زغوان يمنع المحامين من نيابة رئيس وأعوان الهايكا في الشكاية التي تقدم بها سعيد الجزيري

كشف الاثنين 26 أفريل، المحامي عبد الناصر العويني ان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان منعه ومجموعة من المحامين من نيابة اعوان الهايكا امام فرقة الابحاث للحرس الوطني في الشكاية التي تقدم بها سعيد الجزيري.وأشار العونيي في تدوينة بصفحته علي الفايسبوك انه وعلى اثر ذلك دخل 11 محاميا في اعتصام بمقر الفرقة بزغوان دفاعا عن حق الدفاع.يذكر انه تم استدعاء رئيس الهايكا وعونين بالهيئة اثر شكاية تقدم بها النائب وصاحب اذاعة القرآن الكريم سعيد الجزيري ضدهم بتهمة السرقة ومحاولة الاغتيال اثر تنفيذ قرار حجز معدات بث اذاعته ..