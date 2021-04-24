وزارة التجارة: رفع 493 مخالفة اقتصادية خلال يوم 11 رمضان 2021

سجلت أعمال المراقبة الاقتصادية بمختلف الإدارات المركزية والجهوية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال اليوم الحادي عشر من شهر رمضان الموافق ليوم الجمعة 23 أفريل 2021 النتائج التالية:• تأمين 4354 زيارة تفقد منها 2662 زيارة بمسالك البيع بالتفصيل و 1692 زيارة تفقد منها بوحدات الانتاج والخزن وحركية النقل عبر الطرقات.• الخضر والغلال بـ 94 مخالفة (19 %) والمواد الغذائية 176 مخالفة (%36) ومنتجات الدواجن بـ 54 مخالفة (%11) واللحوم والأسماك بــ 40 مخالفة (8 %) والمرطبات والحلويات بـ 76 مخالفة (15%) وبقية القطاعات بـ 53 مخالفة (11%).83 مخالفة في الممارسات الاحتكارية (17 %) منها 77 مخالفة في الترفيع في الأسعار و6 مخالفات في الامتناع عن البيع وإخفاء البضائع والبيع المشروط،340 مخالفة في الاخلال بشفافية المعاملات (69 %) منها 156 مخالفة في إشهار الأسعار و119 مخالفة في الفوترة والمصدر و65 مخالفة في الميترولوجيا،13 مخالفة في التلاعب بالدعم (3 %) منها 10مخالفات في الاستعمالات غير المشروعة و03 مخالفات في الاتجار بطرق غير قانونية،57 مخالفة أخرى تهم الجودة والسلامة (21 مخالفة) وبقية المجالات (36 مخالفة).21 طن من مشتقات الحبوب المدعمة (فرينة /سميد) 1127 علبة تبغوعليه ترتفع الحصيلة الجملية منذ بداية رمضان إلى تسجيل 38457 زيارة تفقد ورفع 5833 مخالفة إقتصادية.