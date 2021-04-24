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وزارة التجارة: رفع 493 مخالفة اقتصادية خلال يوم 11 رمضان 2021

Publié le Samedi 24 Avril 2021 - 23:17 قراءة: 1 د, 9 ث
سجلت أعمال المراقبة الاقتصادية بمختلف الإدارات المركزية والجهوية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال اليوم الحادي عشر من شهر رمضان الموافق ليوم الجمعة 23 أفريل 2021 النتائج التالية:

• تأمين 4354 زيارة تفقد منها 2662 زيارة بمسالك البيع بالتفصيل و 1692 زيارة تفقد منها بوحدات الانتاج والخزن وحركية النقل عبر الطرقات.


• رفع 493 مخالفة اقتصادية منها 441 مخالفة بمسالك البيع بالتفصيل و52 مخالفة ببقية المسالك توزعت على النحو التالي:

• الخضر والغلال بـ 94 مخالفة (19 %) والمواد الغذائية 176 مخالفة (%36) ومنتجات الدواجن بـ 54 مخالفة (%11) واللحوم والأسماك بــ 40 مخالفة (8 %) والمرطبات والحلويات بـ 76 مخالفة (15%) وبقية القطاعات بـ 53 مخالفة (11%).


• أما من حيث الممارسات فكانت كما يلي:
83 مخالفة في الممارسات الاحتكارية (17 %) منها 77 مخالفة في الترفيع في الأسعار و6 مخالفات في الامتناع عن البيع وإخفاء البضائع والبيع المشروط،
340 مخالفة في الاخلال بشفافية المعاملات (69 %) منها 156 مخالفة في إشهار الأسعار و119 مخالفة في الفوترة والمصدر و65 مخالفة في الميترولوجيا،
13 مخالفة في التلاعب بالدعم (3 %) منها 10مخالفات في الاستعمالات غير المشروعة و03 مخالفات في الاتجار بطرق غير قانونية،
57 مخالفة أخرى تهم الجودة والسلامة (21 مخالفة) وبقية المجالات (36 مخالفة).


• حجز كميات من المنتجات موضوع المخالفات المتعلقة بالتلاعب بالأسعار وبالدعم:
21 طن من مشتقات الحبوب المدعمة (فرينة /سميد) 1127 علبة تبغ
وعليه ترتفع الحصيلة الجملية منذ بداية رمضان إلى تسجيل 38457 زيارة تفقد ورفع 5833 مخالفة إقتصادية.

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