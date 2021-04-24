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في حقهما 26 منشور تفتيش "ولد الدوكة " وولد كموشة " في قبضة الفرقة 17

Publié le Samedi 24 Avril 2021 - 11:13 قراءة: 0 د, 24 ث
تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية 17 بالسيجومي واثر نصبهم لكمين محكم من القبض على مجرمين خطيرين الأول معروف بكنية ولد كموشة محل 14 منشور تفتيش ومحكوم بالسجن المؤبد أثر تورطه في قضية اغتصاب فظيعة لفتاة بعد سلبها ،والثاني معروف بكنية "ولد الدوكة" محل 12 منشور تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية في قضايا براكاجات وسرقات وترويج مخدرات.

وقد تم حجز اسلحة بيضاء كانا يستعملانها في نشاطهما الاجرامي.


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر بحث في الغرض.

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