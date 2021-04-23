رفع 1136 مخالفة صحيّة واقتراح غلق 29 محل ... حصيلة نشاط فرق حفظ الصحة خلال الأسبوع الأوّل من شهر رمضان

قامت فرق المراقبة الصحيّة التابعة لوزارة الصحّة خلال الأسبوع الأوّل من شهر رمضان المعظم 1442 هجري بتأمين عمليات المراقبة الصحيّة للمؤسسات والمحلاّت ذات الصّبغة الغذائيّة من خلال التركيز على التثبّت من مدى احترام شروط النظافة وقواعد حفظ الصحة وصلوحية المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك بهذه المحلات.



ووفق بلاغ لوزارة الصحة, قد تمّ إنجاز 11756 تفقديّة صحيّة للمؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية نتج عنها رفع 1136 مخالفة صحيّة واقتراح غلق 29 محلا مخلاّ بشروط حفظ الصحّة إضافة إلى حجز 6.3 طنا من المواد الغذائية و1128 لترا من الحليب والمياه المعلبة والمشروبات الغازية و981 علبة ياغورت و90 بيضة غير صالحة للاستهلاك و1700 كيس بلاستيكي غير معدّ للاتّصال بالمواد الغذائية.



