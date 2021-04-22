عمادة الأطباء تتراجع عن 'تحويل وجهة' هبة بـ38 آلة أكسيجين لفائدة الأطباء وعائلاتهم

أكد اليوم الخميس 22 أفريل 2021 عميد الأطباء الدكتور رضا الضاوي، أن العمادة تراجعت عن قرار تخصيص 38 آلة اكسيجين لفائدة الأطباء وعائلاتهم،م ن مجموع هبة بـ104 آلة تسلمتها من جمعية الأطباء التونسيين حول العالم.وفي تصريح لماتينال اذاعة شمس، أوضح رضا الضاوي أن العمادة تراجعت عن القرار بعد أن تبين لها أنها لم تفهم كما ينبغي اتفاقية الهبة.وتحدث الضاوي عن اعتزام العمادة اقتناء آلات أكسجين لوضعها على ذمة الأطباء المصابين بكوفيد 19 وعائلاتهم.وكان كاتب عام العمادة الدكتور نزار العذاري نشر تدوينة أكد فيها أن العمادة تضع على ذمة منظوريها 38 آلة أكسيجين تسلمتها كهبة لتوزيعها على الجهات.وفي تصريح لشمس، أفاد العذاري أنه اعتذر عن التدوينة وتأسف لذلك، مبينا أنه لم يقع الإطلاع كما ينبغي على الإتفاقية.