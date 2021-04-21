موزاييك: المشيشي يعيّن لزهر لونغو مديرا عاما للمصالح المختصة

افادت اذاعة موزاييك أنّ رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي عيّن لزهر لونغو مديرًا عاما للمصالح المختصة.وشغل لونغو سابقا مهام مدير مركزي للاستعلامات، وكانت آخر مهمة اضطلع بها ملحق أمني بسفارة تونس بباريس.ولونغو تم تعيينه خلفا لتوفيق السبعي الذي عيّن مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.