وزارة التجارة: حصيلة نشاط المراقبة الاقتصادية خلال يوم 07 رمضان 2021

سجلت أعمال المراقبة الاقتصادية بمختلف الإدارات المركزية والجهوية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال اليوم السابع من شهر رمضان الموافق ليوم الإثنين19أفريل 2021 النتائج التالية:
تأمين 3742 زيارة تفقد منها:
- 3113 زيارة بمسالك البيع بالتفصيل
- 629 زيارة تفقد منها بوحدات الإنتاج والخزن وحركية النقل عبر الطرقات.
رفع 558 مخالفة اقتصادية منها:
- 506 مخالفة بمسالك البيع بالتفصيل
-52 مخالفة ببقية المسالك
وتوزعت المخالفات على النحو التالي:
-الخضر والغلال بـ 151 مخالفة (27%)
- المواد الغذائية بـ 189 مخالفة (%34)
- منتجات الدواجن بـ69 مخالفة (%12)
-اللحوم والأسماك بــ 23 مخالفة (4%)
-المرطبات والحلويات بـ 63 مخالفة (11%)
-بقية القطاعات بـ 63 مخالفة (11%).
أما من حيث الممارسات فكانت كما يلي:
112 مخالفة في الممارسات الاحتكارية (20%) منها 100 مخالفة في الترفيع في الأسعار و12 مخالفة في الامتناع عن البيع وإخفاء البضائع والبيع المشروط،
393 مخالفة في الاخلال بشفافية المعاملات (70%) منها 176 مخالفة في إشهار الأسعار و139 مخالفة في الفوترة والمصدر و78 مخالفة في الميترولوجيا،
13 مخالفة في التلاعب بالدعم (2%) منها 06 مخالفات في الاستعمالات غير المشروعة و 07 مخالفات في الاتجار بطرق غير قانونية،
40 مخالفة أخرى تهم الجودة والسلامة ( 24 مخالفة) وبقية المجالات (16 مخالفة).
المحجوزات: تم حجز كميات من المنتجات موضوع المخالفات المتعلقة بالتلاعب بالأسعار وبالدعم تمثلت في:
2,5 طنا من الخضر والغلال
21,85 طنا من الفرينة المدعمة و 2,55 طنا سميد
84 لتر زيت نباتي مدعم،
860 علبة تبغ
وعليه ارتفعت الحصيلة الجملية منذ بداية رمضان بتسجيل24876 زيارة تفقد ورفع 3779 مخالفة اقتصادية.
تأمين 3742 زيارة تفقد منها:
- 3113 زيارة بمسالك البيع بالتفصيل
- 629 زيارة تفقد منها بوحدات الإنتاج والخزن وحركية النقل عبر الطرقات.
رفع 558 مخالفة اقتصادية منها:
- 506 مخالفة بمسالك البيع بالتفصيل
-52 مخالفة ببقية المسالك
وتوزعت المخالفات على النحو التالي:
-الخضر والغلال بـ 151 مخالفة (27%)
- المواد الغذائية بـ 189 مخالفة (%34)
- منتجات الدواجن بـ69 مخالفة (%12)
-اللحوم والأسماك بــ 23 مخالفة (4%)
-المرطبات والحلويات بـ 63 مخالفة (11%)
-بقية القطاعات بـ 63 مخالفة (11%).
أما من حيث الممارسات فكانت كما يلي:
112 مخالفة في الممارسات الاحتكارية (20%) منها 100 مخالفة في الترفيع في الأسعار و12 مخالفة في الامتناع عن البيع وإخفاء البضائع والبيع المشروط،
393 مخالفة في الاخلال بشفافية المعاملات (70%) منها 176 مخالفة في إشهار الأسعار و139 مخالفة في الفوترة والمصدر و78 مخالفة في الميترولوجيا،
13 مخالفة في التلاعب بالدعم (2%) منها 06 مخالفات في الاستعمالات غير المشروعة و 07 مخالفات في الاتجار بطرق غير قانونية،
40 مخالفة أخرى تهم الجودة والسلامة ( 24 مخالفة) وبقية المجالات (16 مخالفة).
المحجوزات: تم حجز كميات من المنتجات موضوع المخالفات المتعلقة بالتلاعب بالأسعار وبالدعم تمثلت في:
2,5 طنا من الخضر والغلال
21,85 طنا من الفرينة المدعمة و 2,55 طنا سميد
84 لتر زيت نباتي مدعم،
860 علبة تبغ
وعليه ارتفعت الحصيلة الجملية منذ بداية رمضان بتسجيل24876 زيارة تفقد ورفع 3779 مخالفة اقتصادية.
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