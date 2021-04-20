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وزارة التجارة: حصيلة نشاط المراقبة الاقتصادية خلال يوم 07 رمضان 2021

Publié le Mardi 20 Avril 2021 - 13:57 قراءة: 1 د, 12 ث
سجلت أعمال المراقبة الاقتصادية بمختلف الإدارات المركزية والجهوية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال اليوم السابع من شهر رمضان الموافق ليوم الإثنين19أفريل 2021 النتائج التالية:

تأمين 3742 زيارة تفقد منها:
- 3113 زيارة بمسالك البيع بالتفصيل

- 629 زيارة تفقد منها بوحدات الإنتاج والخزن وحركية النقل عبر الطرقات.
رفع 558 مخالفة اقتصادية منها:
- 506 مخالفة بمسالك البيع بالتفصيل
-52 مخالفة ببقية المسالك
وتوزعت المخالفات على النحو التالي:
-الخضر والغلال بـ 151 مخالفة (27%)
- المواد الغذائية بـ 189 مخالفة (%34)
- منتجات الدواجن بـ69 مخالفة (%12)
-اللحوم والأسماك بــ 23 مخالفة (4%)
-المرطبات والحلويات بـ 63 مخالفة (11%)
-بقية القطاعات بـ 63 مخالفة (11%).


أما من حيث الممارسات فكانت كما يلي:
112 مخالفة في الممارسات الاحتكارية (20%) منها 100 مخالفة في الترفيع في الأسعار و12 مخالفة في الامتناع عن البيع وإخفاء البضائع والبيع المشروط،
393 مخالفة في الاخلال بشفافية المعاملات (70%) منها 176 مخالفة في إشهار الأسعار و139 مخالفة في الفوترة والمصدر و78 مخالفة في الميترولوجيا،
13 مخالفة في التلاعب بالدعم (2%) منها 06 مخالفات في الاستعمالات غير المشروعة و 07 مخالفات في الاتجار بطرق غير قانونية،
40 مخالفة أخرى تهم الجودة والسلامة ( 24 مخالفة) وبقية المجالات (16 مخالفة).


المحجوزات: تم حجز كميات من المنتجات موضوع المخالفات المتعلقة بالتلاعب بالأسعار وبالدعم تمثلت في:
2,5 طنا من الخضر والغلال
21,85 طنا من الفرينة المدعمة و 2,55 طنا سميد
84 لتر زيت نباتي مدعم،
860 علبة تبغ

وعليه ارتفعت الحصيلة الجملية منذ بداية رمضان بتسجيل24876 زيارة تفقد ورفع 3779 مخالفة اقتصادية.

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