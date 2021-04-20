وزارة التجارة: حصيلة نشاط المراقبة الاقتصادية خلال يوم 07 رمضان 2021

- 3113 زيارة بمسالك البيع بالتفصيل- 629 زيارة تفقد منها بوحدات الإنتاج والخزن وحركية النقل عبر الطرقات.رفع 558 مخالفة اقتصادية منها:- 506 مخالفة بمسالك البيع بالتفصيل-52 مخالفة ببقية المسالكوتوزعت المخالفات على النحو التالي:-الخضر والغلال بـ 151 مخالفة (27%)- المواد الغذائية بـ 189 مخالفة (%34)- منتجات الدواجن بـ69 مخالفة (%12)-اللحوم والأسماك بــ 23 مخالفة (4%)-المرطبات والحلويات بـ 63 مخالفة (11%)-بقية القطاعات بـ 63 مخالفة (11%).112 مخالفة في الممارسات الاحتكارية (20%) منها 100 مخالفة في الترفيع في الأسعار و12 مخالفة في الامتناع عن البيع وإخفاء البضائع والبيع المشروط،393 مخالفة في الاخلال بشفافية المعاملات (70%) منها 176 مخالفة في إشهار الأسعار و139 مخالفة في الفوترة والمصدر و78 مخالفة في الميترولوجيا،13 مخالفة في التلاعب بالدعم (2%) منها 06 مخالفات في الاستعمالات غير المشروعة و 07 مخالفات في الاتجار بطرق غير قانونية،40 مخالفة أخرى تهم الجودة والسلامة ( 24 مخالفة) وبقية المجالات (16 مخالفة).المحجوزات: تم حجز كميات من المنتجات موضوع المخالفات المتعلقة بالتلاعب بالأسعار وبالدعم تمثلت في:2,5 طنا من الخضر والغلال21,85 طنا من الفرينة المدعمة و 2,55 طنا سميد84 لتر زيت نباتي مدعم،860 علبة تبغوعليه ارتفعت الحصيلة الجملية منذ بداية رمضان بتسجيل24876 زيارة تفقد ورفع 3779 مخالفة اقتصادية.