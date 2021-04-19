يتميز طقس يوم الاثنين في تقلص فاعلية التقلبات الجوية وفق النشرة الجوية للمعهد الوطني للرصد الجوي .... فيديو
تقلص في فاعلية التقلبات الجوية بداية من يوم الاثنين
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الاثنين 19 أفريل 2021 | 7 رمضان 1442
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|الشروق
|الفجر
|20:32
|18:59
|16:01
|12:25
|05:40
|04:07
|
12°
|17°
|% 71
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
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3.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|17°-10
|22°-11
|25°-13
|24°-15
|22°-15
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21769,1
(16 avril)
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152
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