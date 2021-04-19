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تقلص في فاعلية التقلبات الجوية بداية من يوم الاثنين

Publié le Lundi 19 Avril 2021 - 07:13 قراءة: 0 د, 7 ث
يتميز طقس يوم الاثنين في تقلص فاعلية التقلبات الجوية وفق النشرة الجوية للمعهد الوطني للرصد الجوي﻿ .... فيديو



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