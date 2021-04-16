المشيشي في زيارة إلى ولاية القصرين

أدّى اليوم الجمعة 16 أفريل 2021، رئيس الحكومة، المكلّف بإدارة شؤون وزارة الدّاخلية، هشام مشيشي زيارة إلى ولاية القصرين مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني زهير الصديق، والمدير العام ٱمر الحرس الوطني محمد علي بن خالد.واستهلّ رئيس الحكومة، المكلّف بإدارة شؤون وزارة الدّاخلية زيارته هذه بوضع إكليل من الزّهور ترحّما على شهيد الوطن الملازم "نجيب الله الشارني"، ليتحوّل إثر ذلك إلى مركز الحدود البريّة المتقدّم بفم الضفا التّابع لفرقة الحدود البريّة للحرس الوطني بتالة، كما اطّلع على تقدّم أشغال مقرّ الوحدة الحدوديّة البريّة بالقصرين.هذا وتولىّ في ذات الإطار، وضع إكليل من الزّهور ترحّما على أرواح شهداء المؤسسة الأمنيّة في العمليّة الإرهابيّة التي شهدها مفترق بولعابة ليختتم زيارته بالإشراف على جلسة ضمت الإطارات الأمنيّة الجهويّة من مختلف الأسلاك.وقد كانت هذه الزيارة وفق بلاغ لرئاسة الحكومة, فرصة استذكر من خلالها بطولات شهداء الوطن ضدّ الإرهاب، كما مثلت مناسبة اطّلع من خلالها على سير العمل بمختلف هذه الوحدات الأمنيّة والوقوف على جاهزيّة الاعوان والإطارات العاملين بها، متوجّها إليهم بكلّ الشّكر والتّقدير على ما يبذولونه من مجهودات للتّوقّي من كلّ التهديدات الاجراميّة والارهابيّة، داعيا إيّاهم الي البقاء في حالة جاهزيّة متواصلة.