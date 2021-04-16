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الغنوشي يتلقى الجرعة الثانية من التلقيح المضاد لفيروس كورونا

Publié le Vendredi 16 Avril 2021 - 17:27 قراءة: 0 د, 35 ث
تلقّى راشد الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشّعب بعد ظهر اليوم الجمعة 16 أفريل 2021 بمركز التلقيح العمومي بأريانة الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بعد أن تلقى الجرعة الأولى منذ أسبوعين.

وووفق بلاغ لمجلس الشعب , أشاد الغنوشي بجهود الطواقم الطبية والصحية التي تعتبر خط الدفاع الأول منذ ظهور الجائحة وبالتزامهم بواجباتهم رغم المخاطر والتهديدات وأكد أن مجلس نواب الشعب سيواصل النظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بالمنظومة الصحية.


ووجه رئيس المجلس من جديد نداء الى كل التونسيين بضرورة التسجيل في منظومة "إيفاكس" للحصول على التلقيح ونبه من خطورة الوضع الصحي والموجة الثالثة التي أكدت اللجنة العلمية خطورتها والتي تستوجب يقظة الجميع والتزامهم بالتدابير الوقائية كما ترحّم على أرواح المفقودين متمنيا الشفاء للمرضى والمصابين بالفيروس.

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