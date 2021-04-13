رفيق عبد السلام : كل الرؤساء بثوا رسائل البهجة بمناسبة رمضان الا رئيسنا المغوار مصرّ على اشاعة أجواء الكراهية والحقد

انتقد الثلاثاء 12 أفريل، القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد التي توجه بها الي الشعب التونسي بمناسبة شهر رمضان.وقال عبد السلام "كل رؤساء الدول الاسلامية بادروا بتهنئة شعوبهم بدخول شهر رمضان المعظم، وبثوا رسائل البهجة والتفاؤل والدعوة للتحابب وصفاء القلوب، الا رئيسنا المغوار، يصر على إشاعة أجواء الكراهية والحقد، ومحاولة السطو على الدين بعد السطو على الدستور".واعتبر ان ما جاء على لسان قيس سعيد هو استنساخ لمواقف بن علي وقال " قيس سعيد يعود مجددا لمعزوفة بن علي المشروخة التي أوردته موارد الهلاك".يذكر ان قيس سعيد تحدث خلال كلمته بمناسبة شهر رمضان عما وصفها المناورة الكبرى التي يقوم بها الاسلاميون لتقسيم المجتمع وهو ما أثار عديد الانتقادات لسعيد باعتبار استغلاله مناسبة دينية وتوظيف جامع الزيتونة لتوجيه رسائل سياسية لخصومه.